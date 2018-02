Bogense: Bent Rasmussen er en formand, der gennem knap 10 års bestyrelsesarbejde har sat sig et solidt aftryk på Bogense Medborgerhus - deraf syv år som formand, men på årets generalforsamling ønskede han ikke at genopstille.

Bent Rasmussen har stået i spidsen for et antal store byggeprojekter og har sammen med bestyrelsen gjort huset til en succes, hvor mere end 13.000 mennesker går gennem døren på et år.

- Bent har lagt et kæmpe stykke arbejde i huset, og det er i høj grad hans fortjeneste, at huset ser ud, som det gør i dag, siger Inger Rasmussen fra bestyrelsen.

Siden 2011 har huset blandt andet fået en tilbygning, nye toiletter og nyt moderne køkken med industriopvasker, ligesom den store sal er blevet renoveret og har fået nyt gulv, og Bent Rasmussen har hver gang stået i spidsen for ansøgninger til kommune, fonde og byggestyring.

Pavillionbygningen på Gyldensteensvej har siden opførelsen i 1960'erne blandt andet fungeret som kommunalt skattekontor, og et af de større projekter har været at få udskiftet de smalle originale toiletter med nogle tidssvarende og handicapvenlige af slagsen.

Resten af bestyrelsen - Inger Rasmussen, Kirsten Pedersen, Christian Pedersen og Inge Andersen accepterede genvalg, mens Ernst Stegemejer fra Bogense er indtrådt på formandsposten.

- Huset er i en stand nu, så jeg tror, at vi står over for en mere stille periode i bestyrelsen. De eneste planer lige nu omfatter et par nye vinduer, fortæller Inger Rasmussen.