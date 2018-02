FC København-træner Ståle Solbakken har bebudet, at flere reserver vil få chancen i torsdagens Europa League-opgør ude mod Atlético Madrid.

Det skyldes primært, at FCK tabte det første opgør 1-4 på hjemmebane og ikke levnes mange chancer i Madrid.

Og måske bliver det generelt en kamp med mange reserver.

Spanske medier, der overværede onsdagens Atletico Madrid-træning og pressemøde skriver, at Atletico Madrid-træner Diego Simeone vil rotere en del på holdet.

Simeone har dog omvendt heller ikke tænkt sig at spare så mange, at den samlede sejr kan komme i fare.

- Vi er nødt til at spille, som vi gjorde i København for at gå videre til næste runde.

- Vi stiller op med et hold, der kan hjælpe os med at avancere, siger Diego Simeone på onsdagens pressemøde ifølge klubbens hjemmeside.

Simeone overraskede desuden journalisterne på pressemødet ved at fortælle, at han ikke regner med, at angriberen Fernando Torres er med på holdet i næste sæson.

Men Torres skal formentlig spille mod FCK.

Den spanske avis Marca vurderer, at Simeone vil spare den franske landsholdsangriber Antoine Griezmann og lade Torres få pladsen i angrebet ved siden af Kévin Gameiro.

Yannick Carrasco og Vitolo forventes at indtage pladserne som de to kantspillere på midtbanen, mens unge Sergi får tjansen som back, da Lucas Hernández er skadet.

Vitolo, som sidste sommer skiftede til Atlético Madrid fra Sevilla, blev indskiftet i den første kamp mod FCK og scorede. Det håber han at gøre igen.

- Jeg kom hertil for at være afgørende. Jeg mener, at alle spillere skal være ambitiøse. Jeg forsøger at lære fra træneren, så jeg kan hjælpe holdet på den bedst mulige måde, siger Vitolo.

FCK er rejst til Madrid uden tre af holdets bærende kræfter. Målmanden Robin Olsen, forsvarsspilleren Nicolai Boilesen og angriberen Federico Santander er blevet hjemme.