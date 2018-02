Er du musiker med drømmen om at slå igennem, så er der rig mulighed for at teste talentet i Odense. I Borgernes Hus er der blandt andet et veludstyret studie klar til brug - helt gratis.

Hvis Hjalmer snupper prisen som "Årets nye danske navn" ved Gaffa Prisen 2018, så smiler de nok en ekstra gang i Borgernes Hus.

Så vil den lokale sangstjerne være personificeringen af, hvad det kan føre til, når man booker en tid i studiet i huset med guldfacaden. For dengang ingen vidste, hvem Hjalmer var, troppede han nemlig op hos Paw Mølgaard og bad om få hjælp til at lave en demo-indspilning af sin musik. Og det fik han.

Lydstudiet Borgernes Hus, Østre Stationsvej 15Lydstudiet er åbent for alle Odenses borgere og kan bookes fra klokken 10-14 og fra 14-18 på hverdage, og lørdag fra klokken 10-14.



Er du førstegangsbruger, får du en introduktion til studiet, så du selv bliver i stand til at arbejde med indspilninger og lydproduktion.



Praktisk infoDet er gratis at benytte studiet og man får adgang via sit sygesikrings- eller lånerkort. Du booker tid på telefon 65 51 44 44 eller ved skranken i Musikbiblioteket på 2. sal i Borgernes Hus.

- For mange er det det første møde med et studie. Det er noget andet end at sidde derhjemme og spille eller stå i øvelokalet. Når du hører dig selv på en indspilning, så bliver du opmærksom på en masse ting omkring din musik. Derfor er det ret unikt, at vi har et sted, hvor du gratis kan prøve kræfter med et studie, fortæller Paw Mølgaard.

Han er en af hovedkræfterne, der driver lydstudiet på 2. sal i Borgernes Hus. Det er gratis for alle at bruge, og booker man tid, så står Paw Mølgaard klar til at hjælpe med de tekniske udfordringer, der formentlig opstår.

- Vi bruger programmet Pro Tools, som er standard i studier verden over. Det kræver en introduktion, og den får man, første gang man skal bruge studiet. Og ellers er jeg som regel i nærheden til at hjælpe, hvis man har brug for det, fortæller Paw Mølgaard.