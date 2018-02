OB må undvære anfører Kenneth Emil Petersen i en svær udekamp mod FCK, hvor holdet sandsynligvis får brug for to mand i midterforsvaret.

Fodbold: Når OB går på græsset søndag på Østerbro til en af de traditionelt sværeste opgaver i dansk fodbold - en kamp mod FC København i Parken - bliver det uden anfører Kenneth Emil Petersen. Midtstopperen må nemlig sidde FCK-kampen over, da han efter et gult kort sent mod FC Nordsjælland har sparet sammen til en karantænedag. Men man kan måske kalde det held i uheld for OB. Tidligere i kampen i Farum vred Kenneth Emil Petersen nemlig om på kunstgræsset, og den skade har holdt ham ude af træningen i denne uge alligevel, fortæller cheftræner Kent Nielsen.

- Vi håber, at han kan træne med igen fredag, og det er altså ikke noget længerevarende. Men vi skal jo alligevel finde en erstatning til på søndag, og vi har folk som Joao Pereira og Marco Lund, som kan gå ind på den plads, siger han.

Ud over anføreren er der kun småting at berette om fra Kent Nielsen på skadesfronten. Onsdag måtte målmand Sten Grytebust udgå af træningen, efter at en bold ramte hans finger i en uheldig vinkel, men Kent Nielsen regner ikke med, at det bliver et problem mod københavnerne. Og heldigvis for det. For en af cheftrænerens nøgler til at tage point med hjem fra hovedstaden er netop målmandsposten, hvor kun Brøndby har været bedre til at holde bolden ude af eget mål i denne sæson.

- Vi skal naturligvis være gode i defensiven og i vores organisation. Og så er det vigtigt med en god målmand, og det har vi haft i hele sæsonen. Vi skal forsøge at lukke deres kreative spillere som Robert Skov, Rasmus Falk og Viktor Fischer, siger han.

Men hvis man tror, at cheftrænerens fokus på defensiven betyder, at OB har tænkt sig at parkere den proverbiale bus i Parken, så må man tro om igen.

- Det gælder om at finde balancen. Nogle mener, at løsningen er at sparke væk hele tiden, men så kommer man til at forsvare rigtig meget. Og vi er et hold, som gerne vil have boldbesiddelse, og det synes jeg, vi har holdet til. Men man skal selvfølgelig finde spilmulighederne og sørge for ikke at gøre det farligt for sig selv, siger Kent Nielsen - måske med tanke på nederlaget i Farum mod FC Nordsjælland.