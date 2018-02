For ti år siden var Heidi Svelmøe fra Odense på alles læber, da hun blev nummer tre i den første danske udgave af X Factor. I dag fylder musikken mindst ligeså meget for sangerinden, der bruger sang som instrument og terapi.

For ti år siden var hun på alles læber. Det var hendes stemme, man snakkede om. Hendes åbenlyse talent, der gjorde hende til en favorit blandt seere og ikke mindst dommeren Thomas Blachman. Hun sluttede som nummer tre i den første danske udgave af tv-showet X Factor, og med ét var den ukendte Odense-pige allemandseje - et allemandseje alle ville have fat på. Og så blev der stille igen.

Blå Bog Heidi Svelmøe



Bor i Odense



Blev landskendt i 2008, da hun fik en tredjeplads i den første udgave af X Factor i Danmark.



Udgav efterfølgende to album: AudioBallerina (2008) og Talisman (2011)



Underviser i dag i sang - privat og gennem FOF



- Det var sjovt, og jeg fortryder intet af det - slet ikke, jeg er meget taknemmelig for oplevelsen. Men jeg må også sige, at jeg trængte til ro, da alt postyret begyndte at tage af. Det var en hektisk periode, det var enormt spændende og lærerigt, og der skete utroligt meget på ret kort tid, derfor var det rart da der endelig blev tid til, ligesom at fordøje det hele lidt, men så må der altså også gerne ske noget igen, fortæller Heidi Svelmøe, dengang kendt som Herløw, med et kækt smil, mens hun sætter cykelkurven fra sig i sit øvelokale på Østerbro i Odense.

Det er hendes kontor, hendes arbejdsrum. Selv om hun ikke pt. er en del af mediebilledet, så er hun stadig en stor del af musikken, og musikken er en stor del af hende.

- Musik fylder, som den altid har gjort, meget i mit liv. Jeg bruger musikken og sangen på flere måder i dag, fordi jeg kan se, hvor meget den kan flytte folk - inklusiv mig selv, siger Heidi Svelmøe og uddyber:

- Der sker noget , når du begynder at synge foran andre. Det er for de fleste af os en sårbar ting, fordi vi, når vi synger, udtrykker hvad vi indeholder, også det vi helst ikke vil vise, netop derfor kan sang bruges, som en effektiv form for terapi, når man arbejder med det. Hvis du kan overvinde at stå og synge foran andre, så kan du finde en indre ro i dig selv, som er utrolig nyttig og kan bruges på alle planer i livet, siger hun.