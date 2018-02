Debat: Mindre bøvl er godt for virksomhederne

Læserbrev: Regeringen med erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) og minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) i spidsen har netop meldt ud, at de vil sikre nye IT-løsninger af Digital Post, NemLog-in og NemID. Det bliver en administrativ lettelse for landets virksomheder, og det ventes at spare virksomhederne for helt op til 400 millioner kroner om året.

Se dét er en rigtig god nyhed!

Vi taler om en ny digital infrastruktur, som betyder, at man med én samlet brugerrettighed er administrator i alle it-løsningerne. Det betyder mindre spildtid hos virksomhederne, og dermed sparer de bøvl og penge.

Fra Dansk Erhvervs side vil vi gerne pege på, at det her er vældig vigtigt for især de små og mellemstore virksomheder, for det er jo dem, der typisk ikke lige har en IT-ekspert ansat, og derfor er administrationsbyrderne ved de bøvlede IT-systemer særligt store for dem. Skal man finde et lille hår i suppen, så er det, at de nye IT-løsninger først vil blive søsat i 2020, og at der godt kunne blive set på tiltag, som kunne forbedre situationen for de virksomheder, som står med udfordringer her og nu. Men overordnet set skal der lyde en klar ros herfra til regeringen for at tage et godt skridt i den absolut rigtige retning.