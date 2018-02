Ærø: Tirsdag skulle Ærø Kommunes økonomiudvalg have behandlet sagen om de ekstra 8,6 millioner kroner på elfærgebudgettet. Men punktet, som er en orientering om økonomien i projektet, blev udsat, fordi der var et ønske om at få uddybende oplysninger om de enkelte poster i regnskabet, forklarer borgmester Ole Wej Petersen (S).

- Det er sådan set naturligt nok. Så vi holder et temamøde om det før næste kommunalbestyrelsesmøde (på onsdag den 28. februar, red.). Det er ikke noget, der haster. Pengene er jo brugt, siger han.

Borgmesteren fortæller, at færgedirektør Keld Møller og projektleder Trine Heinemann vil være til stede under temamødet for at forklare og svare på uddybende spørgsmål. Mødet er tænkt som et informationsmøde for at klæde kommunalbestyrelsen bedre på, forklarer Ole Wej Petersen. (ando)