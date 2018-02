Svenskeren John Ausonius er tidligere dømt for drab i Sverige. Nu får han igen livsvarigt fængsel for drab.

En tysk domstol har onsdag idømt en 64-årig svensker kendt som "Lasermanden" livsvarigt fængsel for skuddrab på en kvinde i Frankfurt i 1992.

John Ausonius, som er "Lasermandens" rigtige navn, var tiltalt for drab på en jødisk kvinde i den tyske by.

John Ausonius har under retssagen nægtet sig skyldig, og der er ikke kommet nye beviser frem i sagen om drabet på den dengang 68-årige Blanka Zmigrod.

Men det er bevist, at Ausonius var i Frankfurt, da Zmigrod blev dræbt. Han har erkendt, at han skændtes med hende om en elektronisk kalender, som han påstod, at hun havde stjålet.

Der blev fundet ammunition af en slags, som er forbudt i Tyskland, og som også blev anvendt ved Ausonius' drab i Sverige.

Desuden skød drabsmanden sit offer på klos hold og stak af på cykel. Det samme gjorde Ausonius ved sine angreb i Sverige.

Anklagemyndigheden har ikke præsenteret nye vidner.

Når sagen er kommet op, skyldes det, at tysk politi havde rettet søgelyset mod svenskeren i forbindelse med efterforskningen af den nynazistiske gruppe NSU (Nationalsozialistischer Untergrund).

I forbindelse med det arbejde besluttede politiet, at drabet på Zmigrod skulle tages op igen.

Under retssagen er flere vidner blevet hørt igen. Men de har haft svært ved at huske detaljer så mange år efter hændelsen.

John Ausonius er allerede dømt på livstid i Sverige for forbrydelser i begyndelsen af 1990'erne. Han har flere gange søgt om at få nedsat straffen, men han har fået afslag.

Da svenskeren gik med til at blive udleveret til retssagen i Tyskland, var det med krav om, at han skulle få lov til at afsone en eventuel straf i Sverige.

Ausonius er tidligere dømt for et drab, ti drabsforsøg og flere røverier i Sverige.

Ausonius fik i Sverige tilnavnet "Lasermanden", fordi han skød sine ofre med et våben, der var udstyret med rødt laserlys.

Ofrene var alle indvandrere på nær et drabsforsøg på en politimand.

Ud af de 11 personer, som Ausonius ramte, mistede en person med iransk baggrund livet.

Efter en stor politijagt blev han afsløret, og i 1994 blev han idømt livsvarigt fængsel.