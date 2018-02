Nordøstfyn: Normalt går det stille for sig, når det relativt upåagtede, men ganske vigtige udvalg: Folkeoplysningsudvalget, udfører sit arbejde. Men en strid om, hvorvidt den hidtidige formand, Erling Knudsen, overhovedet var berettiget til at stille op til valget til udvalget i januar på vegne af sin forening, Birkende Borgerforening, kan nu ende i Tilsynsrådet.

Vil have rene linjer Det er ikke fordi, Lena Bækholm har noget personligt imod Erling Knudsen, at hun har sat denne her sag i gang, hun vil bare gerne have rene linjer.- Jeg overvejede at stille op til Folkeoplysningsudvalget, men jeg er "kun" medlem af Langeskov Borgerforening, og som jeg læser folkeoplysningsloven, så kan den ikke godkendes under folkeoplysningsloven. Jeg spurgte lidt rundt, blandt andet hos politikere, og de var helt enige, fortæller hun.



- Jeg vidste godt, at Erling Knudsen var formand, men jeg troede, han sad for Birkende Boldklub.



Da han så blev genvalgt som repræsentant for Birkende Borgerforening, begyndte Lena Bækholm at grave i sagen og fandt frem til, at Birkende Borgerforening aldrig er blevet godkendt.



- Nu vil jeg bare finde ud af, hvad der er op og ned. For kan Birkende Borgerforening godkendes, så kan Langeskov Borgerforening også, og hvis Borgerforeninger ikke kan godkendes, så skal Erling Knudsen ikke sidde med i udvalget. Jeg vil bare have rene linjer og lige betingelser for alle. Og så synes jeg i øvrigt, at det er dybt kritisabelt, at Kerteminde Kommune ikke lever op til deres forpligtelser som tilsynsmyndighed.