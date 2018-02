Lokaldebat: Jens Poulsen vil give Glamsbjerg Hotel en overhaling. Palle Johansen vil bygge et tidssvarende vandrerhjem. Kommunen skal lave en Vision 2026. Udviklingen med moderne overnatningsmuligheder bør ikke gå til spilde, men skal naturligvis gribes og dermed tænkes ind i Vision 2026 som et hovedpunkt.

Turister kommer ikke for at overnatte, men efter oplevelser. Så hvis kommunen vil støtte op om overnatnings-initiativerne, skaber den unikke oplevelser for turister. Eksempelvis kunne skinnecykel-attraktionen udvikles til en unik kulturbane med gastronomiske oplevelser (baseret på lokale, økologiske fødevarer) undervejs, krydret med skulpturer af lokale kunstnere med naturen som ramme. Mulighed for at forevige familien på vognen, som var det en anden rutsjebane. Måske skal nogle af dem motoriseres, så målgruppen udvides. Udviklingspotentialet er enormt og uudnyttet.

Måske er det også på tide, at Assens Kommune etablerer et større nationalt trækplaster, sit eget Fårup Sommerland, Louisiana, Vikingeskibsmuseum, Eksperimentarium, Historiecenter Dybbøl Banke, etc.

Kommunen kan nok ikke selv løfte hele opgaven med at etablere sådan en stor turistmagnet, men den kan gøde og så et frø. Signalere at man er interesseret i at lægge jord til et stort projekt. Ikke sable mulighederne ned ved at fokusere på begrænsningerne, men i stedet gøre turisme til et hovedpunkt i Vision 2026.