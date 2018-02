Et hjerte af guld er holdt op med at banke. To flittige hænder fik ro.

Vores mor, Kirsten Ahlstrøm, blev født i Århus 10. november 1936 som eneste og højt elskede barn af Anne og Otto Magnussen. Mor blev uddannet defektrice på Sct. Lukas Apotek på Haralds Plads i Århus. Her mødte hun vores far, ingeniør Bengt Ahlstrøm. De giftede sig den 13. juni 1959.

Fars arbejde førte dem først til Esbjerg, hvor de i 1960 fik deres første datter, Lillian Ahlstrøm Nielsen. Siden flyttede de til Rømø, hvor de i 1962 fik deres anden datter, Britta Kjærgaard Sørensen. I 1964 byggede de hus på Rugmarksvej 15, Nyborg, hvor deres tredje datter, Gunilla Ahlstrøm Pedersen, blev født i 1967. Som den længe ventede søn kom Johan Ahlstrøm til verden i 1971.

Mors og fars lykke var fuldbragt, og mor helligede sig familien fra første færd. Mors livsopgave var at give os alle den kærligste omsorg og en opdragelse, der gjorde os til omhyggelige medmennesker.

I 1976 valgte vores forældre at flytte på landet, nærmere bestemt til Lindhardtgården i Tårup. En helt ny verden åbnede sig for mor, som var født i storbyen, men sammen med far voksede hun med opgaverne, og mor var altid i vigør. Vi børn lærte, at sammen kan vi alt, en styrke vi bærer med os og værner om.

Mors store interesse, ud over familien, var at holde hus og have med stor flid, ligesom hun hjalp til med dyrehold og alt forefaldende arbejde. Mor tog sig også tid til at deltage i gymnastik, husmoderforening og strikkeklub, hvor hun var en meget yndet historieoplæser. Mor gjorde meget lidt væsen af sig selv, og hun var meget vellidt blandt de medmennesker, hun var iblandt. Mors hænder var altid i gang, og hun fik alt til at gro. Vi er alle beriget med håndarbejde, som mor sirligt har fremstillet. Hun holdt meget at af brodere og strikke, og de senere år havde især knipling mors store interesse.

Mor tænkte altid på andre før sig selv - hun var beskedenheden selv.

Vores forældre blev beriget med 10 børnebørn, heriblandt et hold trillinger. Siden kom to oldebørn til. Alle 10 børnebørn og to oldebørn har fået kærlige minder med fra en elsket mormor og farmor. Vores far var mors faste klippe, og det var en meget stor sorg for mor, da hendes ægtemand gennem 53 år gik bort i oktober 2012. En sorg, mor kun klarede med sin tro på, at de to skulle mødes igen og med den styrke, hun besad.

Vores elskede mor, Kirsten Ahlstrøm, sov stille ind onsdag 14. februar omgivet af sine kære i nærvær, tanke og handling. Kærligheden er upåvirket af døden. Den fortsætter hos os der lever. I den kærlighed finder vi mening.

Æret være Kirsten Ahlstrøms minde. Bisættelsen finder sted fra Vor Frue Kirke i Nyborg torsdag den 22. februar klokken 13.