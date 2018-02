Nyborg: Cirka 270 personer har på forhånd tilmeldt sig torsdagens dialogmøde om demens, som Nyborg Kommune arrangerer i samarbejde med Alzheimerforeningen. Blandt dem er politikere, pårørende, frivillige og medarbejdere på området, men også repræsentanter for blandt andet Ældresagen og Hjerteforeningen samt lokale virksomheder som Taxa Fyn, Hotel Nyborg Strand og Nyborg Rejser.

Fælles for dem er, at en interesse for, hvordan Nyborg Kommune også i fremtiden kan være en demensvenlig kommune. Og måske også, hvordan de selv kan være med til at gøre en forskel, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Alle de ideer, der kommer frem på dialogmødet, bliver samlet i et katalog, som indgår i arbejdet med en ny demensstrategi.