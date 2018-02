S vil have streamingtjenester til at investere i dansk indhold. På sigt skal Facebook og Google omfattes.

Står det til Socialdemokratiet, skal streamingtjenester såsom Netflix og HBO bidrage til udviklingen og finansieringen af dansk indhold.

Forslaget er en del af partiets samlede medieudspil, der bliver præsenteret inden længe.

Forslaget går ud på, at streamingtjenester skal være forpligtet til at investere fem procent af deres danske omsætning i dansk indhold.

Fem procent er udgangspunktet, men satsen kan også blive højere. Det afhænger af balancen i forhold til streamingtjenesternes danske omsætning. Det skal nemlig fortsat være attraktivt for tjenesterne at være til stede i Danmark.

Ifølge Socialdemokratiets kultur- og medieordfører, Mogens Jensen, er det dog vigtigt også at få giganter som Google og Facebook omfattet.

- Det er helt afgørende, at vi får Google og Facebook med på vognen. Det er dem, der tjener de helt store penge i Danmark. De investerer slet ikke i dansk indhold, som det er i dag, siger Mogens Jensen.

- Målsætningen med vores forslag er, at vi skal have dem inddraget og omfattet i det omfang, som vi overhovedet kan.

Lovgivningen, Socialdemokratiet ønsker, at streamingtjenesterne bliver omfattet af, kan tage udgangspunkt i et eksisterende EU-direktiv.

Blandt andet har andre lande i EU som Spanien, Tyskland og Frankrig lignende lovgivning.

Derfor er der flere lande, der kan blive taget udgangspunkt i ved udformningen af en eventuel lovgivning.

Mogens Jensen vil også kigge mod Frankrig, hvor de vil kræve nationale investeringer fra Facebook og Google.

- Vi har set, at man i Frankrig har fremsat et lovforslag, hvor de forpligtiger Facebook og Google til at betale to procent af deres nationale omsætning til fransk indhold, siger Mogens Jensen.

- Vi vil kigge nærmere på, hvordan de har gjort, så vi kan se, om vi kan lave noget tilsvarende i Danmark.

Der er indtil videre bred tilslutning til udspillet fra S, der møder opbakning fra Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet.