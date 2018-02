Ishockey: Slutspilstoget er ved at køre fra ishockey-perronen - og det bliver uden Odense Bulldogs, hvis den fynske nederlagsstime bliver ved.

Odense Bulldogs har tabt syv af de seneste otte kampe, og der er nu kun to point ned til Rungsted på syvendepladsen med tre runder igen af grundspillet. De seks bedste går direkte videre til kvartfinalerne, og Bulldogs har hele sæsonen ligget lunt i den øverste halvdel af rækken.

Slutspurten Med tre runder igen af grundspillet i Ishockeyligaen kæmper Odense Bulldogs og Rungsted om den sjetteplads, der giver direkte adgang til kvartfinalerne. Odense er to point foran Rungsted og er bedst indbyrdes, så Rungsted skal hente tre point mere end Odense for at gå forbi.



Odenses sidste kampe: Herning (ude) torsdag, Hvidovre (hjemme) søndag, Esbjerg (hjemme) tirsdag.



Rungsteds sidste kampe: Hvidovre (ude) fredag, Herlev (hjemme) søndag, Herning (hjemme) tirsdag.



Nummer 7-10 (Odense/Rungsted-Herlev) og nummer 8-9 (Gentofte-Sønderjyske) mødes i to play-in-serier om de to sidste kvartfinalepladser. I play-in spilles der bedst af fem kampe, og nummer 7 og 8 får på forhånd et forspring på 1-0 i kampe. Play-in-kampene spilles i et tæt forløb 2., 3., 5. og 6. marts. Nummer 9 og 10 spiller hjemme i første kamp og slutter ude i en eventuel kamp 4.



Første kvartfinale spilles fredag 9. marts, hvorefter der spilles søndag, tirsdag og fredag i serier bedst af syv kampe i kvartfinaler, semifinaler og finaler. I kvartfinalerne vælger nummer 1-4 efter tur modstander blandt de fire nederst placerede kvartfinalister.

Men formnedgangen kan blive dyr for Odense, der i stedet for den sjetteplads, der ville give ro i sindet og 10 dages pause inden kvartfinalerne, nu risikerer at skulle ud i nervepirrende knald-eller-fald-kampe mod den onde ånd Herlev om en kvartfinaleplads.

Play-in-kampene om en kvartfinaleplads afvikles som et intenst forløb med fire kampe på fem dage, og selv om det skulle lykkes for Bulldogs at gå videre fra den eventuelle play-in-serie, så vil det i givet fald koste kræfter inden de udmarvende playoff-kampe, hvor der spilles bedst af syv kampe i kvartfinaler, semifinaler og finaler.

Men foreløbig kan Bulldogs forsøge at vende den dårlige stime, når holdet torsdag aften drager til Herning for at møde ligaens tophold. Herning sikrede sig med 4-0-sejren i tirsdagens sene tv-kamp ude over Gentofte førstepladsen i grundspillet, men det får næppe de ambitiøse midtjyder til at tage let på opgaven foran eget publikum. Herning har kun tabt to af de seneste 20 kampe i ligaen. Odense kan dog finde optimisme i, at holdet har spillet tætte kampe mod Herning - det blev 2-3 i det seneste møde i januar.