Sprut bag rattet. Flere alkolåse er vejen frem

Spritkørsel: Det Europæiske Transport Sikkerhedsråd, ETSC, er netop kommet med en rapport om, hvordan vi får bragt spiritusrelaterede dødsulykker på landevejene ned. Ikke overraskende er et af midlerne, der bliver anbefalet, at indføre alkolåse i erhvervsbiler over hele Europa.

Tilbage i 2015 holdt jeg i Europa-Parlamentet en konference om netop dette emne, hvor eksperter fra USA og Europa deltog. Konklusionen dengang var den samme som ETSC er kommet frem til - udvid brugen af alkolåse - og EU's transportkommissær Violetta Bulc roste da også initiativet med konferencen efterfølgende.

Jeg kan derfor næsten ikke få armene ned efter, at anstrengelserne og kampen for alkohollåse ser ud til at bære frugt. Vi taler nemlig om ikke færre end 5000 dødsfald på de europæiske landeveje, der på den ene eller anden måde er relateret til sprit i blodet. Det skal stoppes, for hvem husker ikke politirazziaerne, hvor udenlandske chauffører var spritstive og ude af stand til at føre et køretøj. Med en tonstung lastbil kan den slags ende i den rene katastrofe.

Men alkohollåse er også gavnlige i forbindelse med rehabiliteringen af de privatpersoner, der i påvirket tilstand er braget ind i mennesker og har frataget ofrene og pårørende det dyrebareste, man har - selve livet. Alkollåse kan være det, der betyder, at føreren fremover kører uden alkohol i blodet.

Derfor vil jeg i Europa-Parlamentet fortsat kæmpe for udvidet brug af alkolåse. Det er en lang kamp. På mange måder minder parlamentet om en supertanker - det tager tid at vende den. Man skal blive ved i årevis, men så lykkes det også nogle gange.