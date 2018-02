Alternativet vil øge udviklingsbistanden markant - det er det rene gak

Bistand: Jeg må sige, at jeg var ved at få kaffen galt i halsen, da jeg så et tweet fra Alternativet om, at man da sagtens kunne bruge fem procent af BNI om året på udviklingsbistand. Jeg må sige, at jeg var lidt i chok. Hvor er finansieringen bag dette voluminøse forslag fra Alternativet+ Fem procent svarer jo til i omegnen af 100 milliarder kroner om året. Jeg vil tro, at det er mere, end vi årligt bruger på ældrepleje.

Skal pengene tages fra de ældre? Vores unge? Eller sundhedsvæsnet? Jeg synes, at Alternativet skylder et svar og finansiering for de mange milliarder. Dansk Folkeparti har fået banket udviklingsbistanden godt ned i størrelse siden folketingsvalget i 2015, så vi i dag bruger langt mindre, end man brugte under Thorning og Co. Vores udlændingestramninger har reduceret antallet af asylansøgere markant, og det har skabt rum i budgettet til at hjælpe mere i nærområderne - præcis, som vi sagde, at vi ville gøre.

Vi mener, at det er bedre at hjælpe i nærområderne end i Danmark. Danmark er i top fem ift. udviklingsbistand, og hvis det er for lidt for Alternativet, så kunne de rette søgelyset mod de øvrige rige lande og bede dem om at løfte deres del af udgifterne. Alternativets forslag om at bruge cirka det, vi bruger på ældrepleje, på udviklingsbistand, er jo helt hen i vejret. Jeg ser frem til at høre deres bud på finansiering for de mange milliarder kroner.