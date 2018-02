Lokaldebat: Fra fast til bedre forbindelse

Alsbroen

Jeg vil hermed opfordre borgmester Hans Stavnsager og Faaborg-Midtfyn Kommune til at få ændret navnet på partnerskabet med Sønderborg Kommune fra AlsFynBroen til AlsFynForbindelsen. Og samtidig sørge for, at sekretariatet og komiteen går i gang med at undersøge mulighederne for en hurtigere og mere effektiv færgedrift mellem Bøjden og Fynshav.

Som et tidligere debatindlæg fra Morten Gjeddebæk har dokumenteret, vil det være muligt at indføre halvtimesdrift med en dobbeltendet elfærge.

Navneændringen skal understrege, at det må handle om en bedre forbindelse og ikke nødvendigvis som en bro.

Sønderborg Kommune har i en pressemeddelelse om partnerskabet fremhævet, at "det tværkommunale team får også som opgave at samarbejde med det private initiativ, Foreningen Als-Fyn Broen". Jeg mener ikke, at det kan være en kommunal opgave at udpege en privat lobbyorganisation som sin primære samarbejdspartner. Og desværre virker navnesammenfaldet mellem "AlsFynBroen" og "Als-Fyn Broen" som et bevidst valg fra Sønderborg Kommunes side, idet man i samme pressemeddelelse fremhæver, at Faaborg-Midtfyn Kommunes rolle er "at lægge kyst til den anden side af forbindelsen" (læs: broforbindelsen).

Men at lægge kyst til er det mindste problem. Sønderborg negligerer helt, at en forbindelse også handler om den øgede trafik og det tilhørende 40-50 km vejnet igennem Faaborg-Midtfyn Kommune fra syd til nord.