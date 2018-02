Håndbold

Ryslinge: I 1970'erne vandt IF stadion to gange det danske håndboldmesterskab og stod en enkelt gang som vinder af pokalturneringen. I dag nyder de en tilværelse i 2. division og er storfavorit, selvom HeRy 67 tager imod på hjemmebane tirsdag 6. marts i pokalturneringen, Santander Cup.

Her bliver der tale om et gensyn, for HeRy 67 og IF Stadion trak også hinanden i 2010, men da hentede københavnerne kun en beskeden sejr på fire mål.