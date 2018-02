- En af de dage hvor jeg skyller op på Netflix-sofabredden

Kære læser, vi kender vel alle det med at være energiforladte i perioder. Sommetider kan jeg end ikke overskue planlægningen af at koge et æg, for slet ikke at nævne logistikken og selve udførelsen. I perioder smitter mandag morgen alle de andre morgener, og livet bliver en ugelang kamp for at komme ud af sengen - kender De det?

Jeg kan i mine lommefilosofiske stunder ofte få opfattelsen af bare at flyde med, liggende udstrakt og træt på min Ikea-tømmerflåde, som støt flyder ned ad hverdagens plumrede og snørklede flod. På de mange og helt lavvandede aftener, der støder tømmerflåden mod bredden med et lille bump, og jeg skyller op på Netflix-sofabredden, hvor jeg som en moderne Robinson Crusoe i T-shirt og boxershorts, overlever via mit serie-drop, til det igen bliver højvande.

"Måske De skulle finde på noget, som interesserer Dem, en hobby måske?" kunne De sikkert finde på at sige, kære læser, men det er jo det, som er problemet. For ser De, jeg laver egentlig kun ting, som jeg i bund og grund holder af, dog er spildtiden på sofabredden et tungtvejende minus, det ved jeg godt, og jeg hader at strande der.

"Hr. Nancke, måske De skulle overveje at motionere," sagde min læge dæmpet, mens han kiggede ned på en kuglepen, som han drejede rundt i hånden, og vist ikke kun, fordi jeg er "erotiskbuttet", som man siger. Nu valfarter jeg så til Fitness World hver anden dag, hvor jeg høfligt hilser på Søren, som bestyrer svedfabrikkens snedigt udtænkte maskineri, og som altid har et venligt smilende ord og et "Hej Jørgen", til en lidende "midt i livet" discipel som jeg, men ligemeget hjælper det.

Jeg kommer i tanke om min fars tale ved mit bryllup - "Bare der er mening med galskaben" - som han udtrykte det, inden han hævede glasset til endnu en skål... og er det egentlig det, som jeg mangler? Mening? Måske skal jeg ikke bare fortsætte med at træde vande i hjemmevant velbehag, men i stedet tage nogle gode stærke svømmetag i en helt ny retning? Men jeg orker det ikke tænkte jeg, mens jeg flød videre.

"Måske mangler jeg motivation?" Tænkte jeg en dag helt umotiveret - ja, jeg troede måske lidt naivt, at den ville komme af sig selv, hvis bare jeg begyndte at træne. "Jamen, hjælper det Dem så overhovedet ikke?" tænker De sikkert, kære læser, og nej, det giver mig ikke andet end bedre kondition og større muskler.

Nu håber jeg så i mit stille sind, at motivationen dukker op, inden jeg begynder at ligne en umotiveret, vandet, og bleg fynsk rygeost udgave af Arnold Schwarzenegger.