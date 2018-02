Håndbold. GOG bør købe Spellerberg

Jeg er stor håndboldfan, og som fynbo holder jeg med de fynske hold. Og lørdagen bød på et opgør, som altid har været nærmest som et lokalopgør. Det er opgøret mod KIF. Jeg må da indrømme, at jeg ikke havde forventet, at KIF ville vinde - der er trods alt forskel på de to klubbers styrke i denne sæson. Så en sikker sejr til GOG var mit bud.

Jeg blev klogere, og noget, jeg lagde meget mærke til, var, at det var tydeligt at se, hvor savnet Gøran Søgard var som playmaker. Der blev prøvet forskellige opstillinger, men det lykkedes aldrig rigtigt at få det rette flow i angrebsspillet uden nordmandens kvaliteter.

Nu er klubberne jo begyndt at se på, hvordan holdene skal se ud næste sæson - nogle rejser, og der må andre til. Sådan er det også for GOG. De tre nordmænd smutter, og Strandgaard tager også væk fra GOG. Man har så været ude og finde erstatninger for disse, dog ser det ikke ud til at man har fundet en ny playmaker. Men det skulle ikke undre mig om GOG i deres store talentmasse har en playmaker eller to, som bare ikke helt er klar til at løse opgaven på ligaholdet endnu.

Så er det, at jeg nu giver et helt gratis råd til GOG. Køb Bo Spellerberg på en to-årig kontrakt, så han kan oplære en ny playmaker og samtidig være en fremragende angrebsforstærkning til holdet.Nu håber jeg, du læser dette, Kasper Jørgensen. Jeg er sikker på, at Bo er en billigere løsning end så mange andre.