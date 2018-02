Kultur. På knæ for fotokunsten

Den nye fotoudstilling på Brandts - "Hvad kameraet så" - er en dejlig udstilling.

Jeg besøgte udstillingen et par dage efter åbningen sammen med nogle yngre mennesker, et par gamle som mig selv og to små børn. Det var kun de to små børn, der var i øjenhøjde med teksterne til billederne. Vi andre måtte i knæ eller kravle.

Hvorfor skal det være sådan? Er det moderne? Er det i respekt for billederne? Hvis det sidste er tilfældet, så er det misforstået hensyn.

Det er at vise hensyn, at de af os, der gerne vil kende kunstneren og en eventuel titel på billedet, har mulighed for at læse det uden besvær.

Helt enkelt kunne man lave en liste "til låns" med oplysninger og nøjes med et diskret nummer ved billedet, der henviste til listen.

Det vil sikkert være meget billigere end skiltene og i hvert fald mere brugervenlig.