Skipper Madeleine Dupont og co. har en enkelt kamp tilbage til at rejse sig efter nederlag til Schweiz.

Heller ikke i onsdagens kamp mod Schweiz blev det til gevinst for de danske curlingkvinder ved vinter-OL i Pyeongchang.

Schweiz løb med en sejr på 6-4 over danskerne, der med en enkelt kamp tilbage blot har hentet én sejr i otte forsøg ved vinterlegene.

Det står dermed klart, at Danmark slutter sidst i kvindernes gruppespil.

- Du har hørt det før. Vi spiller super godt. Vi spiller en rigtig god halvleg, men en lidt dårligere anden halvleg, siger skipper Madeleine Dupont.

- Det er sindssygt tæt. Det kan lige så godt gå den anden vej. Jeg har sagt det før, og det kan det bare. Det er en fornøjelse at spille mod de her hold.

Allerede før opgøret stod det dog klart, at danskernes rolle var udspillet i kampen om semifinalepladserne.

Schweiz kom ind til kampen med to sejre og dermed en enkelt mere end de danske kvinder.

Men også for schweizerne var drømmen om en plads i semifinalen brast allerede før kampen. Blot fire nationer går nemlig videre til kampen om medaljer, og så langt op i tabellen kunne Schweiz ikke nå.

Schweiz åbnede med et point i første ende, mens danskerne først kom på tavlen i fjerde ende, da Madeleine Dupont og co. scorede to point og tog en føring på 2-1.

Det blev til et enkelt point i henholdsvis sjette og ottende ende, men Schweiz scorede løbende og generobrede føringen. Danskerne missede et ekstra point i ottende ende, der kunne have gjort opgaven i tiende ende betydeligt nemmere.

Før sidste ende var de danske kvinder bagud 4-6. De sidste to danske sten skulle lægges i huset, men Schweiz havde nemt ved at fjerne den første af disse, og så stoppede tiende ende før tid.

I sidste kamp, der spilles senere onsdag, møder de danske curlingkvinder hjemmebanefavoritterne fra Sydkorea. Sydkorea har vundet syv af otte kampe og er allerede kvalificeret til semifinalen.

- Hvis vi spiller ti ender mod dem, bliver jeg rigtig glad, siger Dupont.