TPI tabte den tilsvareden kamp i første runde med 14 mål mod rækkens suveræne tophold fra DHG. Derfor var taktikken fra TPI-træner Thomas Reeh baseret på at spille lange angreb og trække tempoet ud af kampen mod hurtigløberne fra den sydlige bydel.

Missionen lykkedes næsten. I første halvleg spillede TPI hvert angreb på kanten af en passiv-kendelse Stillingen var efter syv minutter 2-0 og efter 20 minutters spil 4-4. DHG's spillere lod sig frustrere af TPI-taktikken. De forcerede tempoet i såvel forsvaret og især angrebet, hvor DHG inden pausen blev noteret for ti tekniske fejl.

Spillemæssigt blev niveauet i anden halvleg hævet betragtelig for begge hold. DHG fik første føring ved 17-16, og i en nervøs afslutning, og et par tvivlsomme dommerkendelser lykkedes det DHG at holde den spinkle føring.

Bedste spillere var for begge holds vedkommende de to målvogtere, Marte Johansen for TPI og Marie Fauerholdt for DHG.Topscorere TPI. Emilie Nørbæk 7, DHG Karoline Toft Nielsen og Pernille Lauritsen med 6 mål hver. (KAI)