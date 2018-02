Liberias nytiltrådte præsident lover at bekæmpe omfattende korruption i det afrikanske land, men situationen er umådeligt svær.

- Jeg har overtaget et fallitbo, som er helt udtømt af embedsmisbrug. Vi må sikre os, at det, som er sket, ikke sker igen, siger George Weah i Paris.

Præsidenten, som overtog embedet 22. januar, kom tirsdag til Frankrig på et officielt besøg.

George Weah er tidligere fodboldstjerne med en fortid som topspiller i AC Milan, Paris Saint-Germain og Monaco.

Fra et fodboldliv på første klasse og en særdeles sund økonomi står han nu midt i massive problemer som præsident for et af verdens fattigste lande.

Liberia ligger blandt de fem fattigste nationer på kloden målt på bnp per indbygger på opgørelser fra Den Internationale Valutafond og Verdensbanken.

Det vestafrikanske land har de seneste år været tynget af en epidemi med den dræbende virus ebola, og landet er blevet hærget af flere borgerkrige.

- Jeg har beordret en grundig undersøgelse, for at sikre at alt, hvad regeringen ejer, går til regeringen, siger Weah.

Præsidenten talte tirsdag på en konference om unges uddannelse. De unge udgør 60 procent af Liberias befolkning på 4,7 millioner mennesker.

- Jeg tror på uddannelse. Ja, jeg havde ikke chancen i mine unge dage, men efter min karriere kom jeg tilbage på skolebænken. I dag kan jeg prale af en mastergrad, siger Weah.

George Weah voksede op i et slumkvarter i hovedstaden Monrovia.

Liberia, som blev grundlagt af slaver i 1822, er "Afrikas ældste land, men vi har end ikke en ingeniørskole".

Onsdag skal præsidenten møde Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og flere sportspersoner.