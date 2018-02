Svendborg: Eva Noer Kondrup er kvinden bag operaen, "Den Rejsende", som i aftes, tirsdag 20. februar spillede for en fyldt guldsal i Svendborg borgerforening som led i festivalen, Svendborg Dage med Brecht.

Stemningsskabende klezmer-inspireret musik for accordeon, kontrabas og slagtøj som bl.a. zylofon og med sang af (en lidt forkølet) Cecilie Lindwall og Anna Einarsson. Samt en libretto skrevet over tekster af børn fra Eks-Jugoslavien samt Inger Støjbergs markante politiske udmelding "Det er kun rimeligt at tage smykker og penge fra flygtninge".

Den Rejsende Musik og libretto: Eva Noer KondrupSangere: Cecilia Lindwal, Anna Einarsson



Musikere: Andreas Borregaard, Jesper Egelund og Frans Hansen



Instruktion: Ida Fogh Kiberg



Produktion: Opera Plexus

Det underliggende skelet i operaen er Brechts "Mutter Courage", et krigsdrama om en kvinde, der mister alle sine tre børn under Tredive-års-krigen i Tyskland. Men Brecht og Mutter Courage synes langt væk i operaens handling og nærmest kun symboliseret ved den kærre, Anna Nihal og hendes datter Zeinab trækker ind på scenen.

For her er vi i nutiden, og selvom librettoens ord drukner lidt, er der alligevel scener, som får det til at løbe koldt ned af ryggen. Som da en grænsevagt med Inger Støjbergs citat fjerner arvesmykket og trækker indvoldene ud af en dukke. Var det virkelig politikerens intention at ydmyge og krænke vore medmennesker på denne måde?

Med en handling i fire scener og en spillelængde på bare én time, gav det mig større mening at skabe egne billeder til den foruroligende og atonale musik.

Operaen