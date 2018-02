Ned Lukacevic var på spil igen kort efter. Den store canadiske angriber rykkede i høj fart frem over isen og afleverede skråt bagud til Sebastian Ehlers, der klappede pucken ind til 2-1 med et minut igen af perioden.

Da Rungsted vandt 5-4 over Frederikshavn efter overtid, kom Rungsted to point tættere på Bulldogs med tre runder igen af grundspillet.

Der blev ikke scoret i anden periode, selv om der var chancer nok til begge hold. Sønderjyske lagde midt i perioden et tungt pres mod Bulldogs, men hjemmeholdet forsvarede sig klogt, og Hannu Toivonen viste sin rutine i målet og lod sig ikke mærke med, at det var hans første kamp i den danske liga. Den 33-årige finne greb sikkert ind i flere situationer.

Bulldogs havde mod slutningen af perioden et par gode aktioner, hvor Yannick Vedel og Dale Mitchell var tæt på.

I tredje periode forsømte Bulldogs at udnytte de mange overtalsmuligheder, holdet fik. Sønderjyske fik tre udvisninger i de første seks minutter, men selv ikke i powerplay fem mod tre kunne Bulldogs score.

Faktisk var Sønderjyske tættest på, da Tyler Fiddler fik en friløber i undertal efter et pucktab af hjemmeholdet. Men Fiddler overplacerede sit skud.

Sønderjyske fik overtaget, da de to hold igen var fuldtallige.

Otte minutter før tid fik Martin Eskildsen scoret til 3-2. Et fightermål af Sønderjyske-angriberen, der i starten af tredje periode skøjtede ud i omklædningsrummet med en ispose på kinden efter at være blevet ramt af pucken efter et skud fra Tyler Fiddler. Men Eskildsen kom stærkt tilbage på isen.

Kyle Wharton scorede fem minutter før tid til 4-2 med et skud, der tog underkanten af overliggeren.

Hannu Toivonen skøjtede ud i et sidste sats to minutter før tid, men Bulldogs-overtallet var ufarligt, og i stedet scorede Anders Førster til 5-2 i et tomt mål med et minut igen af kampen.

Sønderjyske på niendepladsen ligner et hold, der er klar til de kommende play-in-kampe om en kvartfinaleplads, mens Bulldogs skal grave dybere efter sejrsrecepten.