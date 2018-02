- Bæredygtighed er vigtigt, for jeg vil gerne have, at mine børn og børnebørn får et godt sted at leve.

Sådan siger 14-årige Oliver Barteling, der går i 8. B på Risingskolen.

I de sidste 10 uger har han arbejdet på at finde nye, innovative løsninger på nogle af vor tids store miljøproblemer. Sammen med 39 andre elever fra 10 odenseanske folkeskoler har han fulgt valgfaget 'Innovation og Bæredygtighed', og tirsdag mundede forløbet ud i en idéfestival hos Odense Renovation. Her præsenterede eleverne deres tanker og planer for en dommerkomité.

Idéfestivalen 40 elever fra ni af Odenses folkeskoler har valgt valgfaget: 'Innovation og Bæredygtighed.Forløbet er koordineret i et samarbejde mellem folkeskolerne, en ungdomsskole og de tre fynske virksomheder: VandCenter Syd, Fjernvarme Fyn og Odense Renovation.



De 40 elever blev inddelt i 12 teams, som gennem forløbet har arbejdet med hver deres innovative løsning på en reel miljøudfordring.



I 10 uger har eleverne mødtes en gang om ugen og arbejdet med deres projekter.



Tirsdag den 20. februar mundede forløbet ud i en idéfestival hos Odense Renovation.



Her præsenterede grupperne deres idéer for en dommerkomite, som udvalgte og kårede de tre bedste projekter.

- Vi har tænkt, at man kan lave en legeplads af genanvendelige materialer, fortæller Oliver Barteling, mens han viser den model, han og hans makker Long Ngo har udarbejdet.

- Man kunne bruge gamle kabeltromler som bænke. Spånplader eller krydsfiner som vippe. Gamle, knækkede mursten til en klatrevæg. Og måske kunne vi bruge mikroplast til at lave en rutsjebane, forklarer han, mens han flytter fingeren rundt over modellen.