Fantasy

Hvis du også nyder at forsvinde ind i en magisk verden, hvor alt kan ske, er det værd at holde øje med nogle af de mange fantasybøger, som er udkommet de seneste måneder eller snart er på vej. Her er et lille udpluk for både store og små.

Bøger: "Udslettelse" er første bind i en sci-fi-thriller-trilogi, som netop er landet som film i amerikanske biografer, og som forventes at få dansk premiere på Netflix i løbet af marts. Serien er skrevet af Jeff VanderMeer og handler om fire kvinder, som sendes ind i område X, der i årevis har været afskåret fra resten af kontinentet. Der møder kvinderne et paradisisk landskab, men snart må de sande, at noget er galt. Er udkommet på Rosinante. "Pater Noster" er en konspirations-thriller, hvori hovedpersonen er den tavse og arrede tempelridder Noah Smith, der sammen med otte andre tempelriddere beskytter den gamle ordens hemmeligheder. Bogen er skrevet af danske Jesper Holm og andet bind i serien, som er udkommet på Politikens Forlag.

"Zarens skæbne" er efterfølgeren til "Zarens spil" og en historisk fantasyfortælling, som foregår i et andet slags kejserligt Rusland. Vika har vundet positionen som imperiets magiker, men det er sværere og farligere, end hun havde regnet med. Serien er skrevet af Evelyn Skye og udkommet på Gyldendal. Saeed og Nadia er unge elskende, der må flygte fra deres hærgede hjemby, da magiske døre åbner sig og tillader millioner at flygte. Gyldendal, der netop har udgivet Mohsin Hamids "Exit West", kalder den for magisk realisme om det evige spørgsmål om, hvem vi kan og vil tage os af. Forlaget Alhambra udgiver 8. marts "Kraften" af Naomi Alderman. Science fiction-romanen finder sted I en fremtid, hvor kvinder har magten.

For de unge og de yngre

I "Lyset fra de faldende stjerner" af Kate Ling, er Seren og Dom flygtet fra rumskibet Venura og kommer til en smuk planet, hvor de ikke skal stå til ansvar for nogen, men hvor der heller ikke er nogen hjælp af hente. Bogen er andet bind i Venturasagaen og udkommet på Gads Forlag. Forlaget Carlsen har lanceret første bind i en planlagt fantasyserie for unge om det kriminelle geni Katz. "Kragens Kald" er skrevet af Leigh Bardugo, og den handler om Katz, som ved hjælp af fem livsfarlige forbrydere med særlige evner vil forsøge at befri et gidsel fra en uindtagelig fæstning. Hos samme forlag finder vi også børnebogen "Baltazar" af Tobias Bukkehave fra Svendborg. Fantasyromanen handler om Elmer, der forsvinder helt ind i en digital verden, hvor kun ægte venskab kan redde en tilbage til virkeligheden. For 13+-årige har Politikens Forlag udgivet "Perfekt" af Celestine Crevan. En roman om at leve i et samfund, der kræver perfektion, og hvor hovedpersonen er blevet dømt af den moralske domstol.