Det gør der også på billetterne, som ligger i de pakkede kufferter ude i parrets bil. For om lidt smutter de af sted til den spanske ferieø, hvor det faste hotel og de faste ferieritualer venter for 52. gang.

Annelise og Peer Petersen, henholdsvis 83 og 84 år og med bopæl i Svendborg, har i deres lange liv prøvet begge slags, men de har i de senere år haft mest lyst til at tage på de sidstnævnte, og de sidste mange år har der stået "Gran Canaria" på flybilletten, når ægteparret skulle ud at rejse.

Kærligheden til ferieøen opstod ved et tilfælde i 1987, da Annelise og Peer skiftede skiferien ud med en chartertur sydpå, og siden da de været på Gran Canaria én gang om året. Siden 1997 har det været to gange årligt fire-fem uger ad gangen.

Alene antallet af ture får os lige til nok engang at spørge: Hvorfor gentage turen år efter år?

Svaret er ret simpelt, forstår man på Annelise Petersen.

- Vi blev bare så forelskede i det, at vi har været der lige siden, siger hun og fortæller, at det i høj grad handler om hotellet, Altamar, som altid har været det samme, og som på en måde er blevet parrets sommerhus.

Og så handler det om det dertilhørende personale, forholdet til de andre gæster, de mange soltimer og muligheden for at hoppe i poolen hver morgen og svømme sig en tur.

- Det har nok noget at gøre med, at vi er gamle campister og camperer stadigvæk. Vi kan godt lide at have nogle rutiner. At gøre, hvad man plejer. Men det drejer sig altså mest om, at vi synes, at det er et dejligt sted at være, fortæller Annelise Petersen.

Parrets årlige ture til Gran Canaria ligger rimelig faste. Én gang i februar/marts, én gang i november.

Der skal en del til, inden sådan en tur aflyses, beretter Peer Petersen.

- Jeg tror, det er sket to gange, at vi ikke er kommet af sted. Et år var det fordi, jeg havde fået en blodprop forinden og skulle til behandling, lyder det fra Peer Petersen, der ligesom sin kone nyder at komme ned til deres fristed.

- Vi ser lige så meget frem til det, som vi altid gør. For os er det en del af vores liv det her, siger han og fortæller, at de har været der så mange gange, at de har efterladt nogle ting dernede, som så står klar til dem, når de ankommer.

- Det er ting, som vi skal bruge dernede, men som ikke er så vigtige, at vi skal have det med frem og tilbage hver gang.