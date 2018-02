Fodbold: Tirsdag eftermiddag tog OB's reserver imod AGF i en uofficiel reservekamp, hvor der både blev spilletid til dem, som er inde omkring superligatruppen, og de unge drenge. Ud over værdifulde minutter på banen blev det også til en sejr på 2-1 til fynboerne. Hjemmeholdet kom i første halvleg foran, da Julius Eskesen gjorde det til 1-0, som også blev pausestillingen. I anden halvleg blev det 2-0, da Mohammed Fellah bragede et frispark på overliggeren, hvorefter Mathias Jørgensen kunne gøre arbejdet færdigt på returen, og med et kvarter igen kunne AGF så reducere til slutresultatet.

Efter kampen var reservetræner John Bredal svært tilfreds med præstationen.

- Vi spiller en rigtig god kamp mod et hold, som er rigtig godt på papiret. Især i første halvleg var vi rigtig gode og det bedste hold på banen. I anden giver vi mere tid til de unge, og det er nok mere fight end flot, men vi klarer den hjem med to U19-spillere og en U17 i forsvaret. Så vi er glade for sådan en sejr.

Ud over Mohammed Fellah, som kom på banen mod Nordsjælland fredag, var der også tid til superligaspilleren Ryan Johnson Laursen, som grundet en historie med småskader var på skånekost hvad angår spilletid. Rasmus Jönsson og Joan Simun Edmundsson fik en del spilletid.