Konfrontation

Efter fire og et halvt år stopper Jens Odgaard Olsson som direktør for Odense Zoo. Beslutningen har intet at gøre med tidligere sager, hvor dyrepassere var utilfredse med omstruktureringen af deres arbejde, fortæller bestyrelsesformand Carsten Hansen.

Hvorfor stopper direktør Jens Odgaard Olsson som direktør?

- Jens har været herude i fire og et halvt år, og han vil gerne videre med sit arbejdsliv. Han har brugt rigtig mange timer her og har gjort et stort stykke arbejde. Vi anerkender selvfølgelig, at han gerne vil videre, og det har han diskuteret i et stykke tid med bestyrelsen. Det blev så mit lod at udmønte den aftale, for jeg blev formand for bestyrelsen den 29. januar.

Er det Jens Odgaard Olsson, der selv har besluttet sig for at stoppe som direktør?

- Ja, Jens har syntes, at han gerne ville videre i sit arbejdsliv. I den forbindelse har han en vis aftrædelse, og så har jeg forhandlet yderligere tre måneders konsulentaftale på plads, og det er jeg rigtig glad for, at han har sagt ja til.

Ballade efter brud på samarbejdsaftale I oktober sidste år rasede dyrepasserne mod Odense Zoos direktør Jens Odgaard Olsson.Sagen tog fart i starten af måneden, da Zoos ledelse ville omplacere fire dyrepassere til henholdsvis rengørings- og køkkenopgaver til en lavere løn.



Det fik dyrepasserne til at reagere med kraftig kritik, fagforbundet 3F gik ind i sagen, og dyrepassere fra Københavns Zoo og Givskud deltog i en sympatiaktion, hvor de tog til Odense og delte balloner ud.



Sidst i oktober erkendte Jens Odgaard Olsson efter et møde med 3F: - Vi har ikke levet op til lovgivningen på området. To af de fire omplaceringer blev trukket tilbage, og der blev samtidig nedsat et samarbejdsudvalg, der skulle arbejde hen mod en løsning, "så vi også fremadrettet kan bibeholde en dejlig arbejdsplads med fokus på trivsel og dyrevelfærd", lød det fra tillidsmand Søren Linde.

Hvornår blev det besluttet?

- Der har været en løbende proces, hvor jeg kun har været med i de afsluttende drøftelser, da jeg overtog formandsposten i januar.

Så det kom ikke som en overraskelse?

- Nej, det er noget, der har været talt om, og Jens har ytret ønske om det, og så udmønter det sig så nu. Det har selvfølgelig givet mig lidt arbejde i forhold til at få tingene til at hænge sammen, men Jens vil gerne Zoo det bedste, og han vil gerne aflevere tingene ordentligt. Derfor har han også sagt ja til min opfordring om at tage en periode, hvor han er konsulent for mig og resten af bestyrelsen og den nye direktør.

Det lyder ikke som en fyring så?

- Det er en aftale, vi har lavet stille og roligt. Jens vil gerne videre, og han er et meget ambitiøst menneske, der har præsteret nogle meget fine resultater her. Men det at være Zoo-direktør er et meget arbejdskrævende job, og det har Jens været klar over, men nu har han lyst til at prøve nye udfordringer.

Medarbejderne fik nyheden at vide tirsdag. Hvordan foregik det?

- Det foregik ved at Jens, jeg og Nina (Collatz Christensen, tidl. afdelingschef for dyre- og driftsafdelingen, ny midlertidig direktør for Odense Zoo, red.) gik over i frokoststuen, hvor folk var blevet indkaldt. Så sagde jeg et par ord om skiftet og sagde tak til Jens. Jens fik også sagt tak, og folk gav ham en pæn applaus. Det er klart, at det bliver en smule følelsesladet for både medarbejdere og direktør, som blev berørte. Mit indtryk er, at det hele er meget udramatisk, ordentligt og redeligt.

Odense Zoo havde nogle sager i oktober 2017, hvor en række dyrepassere var utilfredse med omstruktureringen af deres arbejde. Har det haft indflydelse på beslutningen om, at Jens Odgaard Olsson nu stopper som direktør?

- Nej, det har ikke noget med de sager at gøre. I forbindelse med håndteringen af dem var der jo noget, som ikke blev håndteret helt efter bogen. Det har der været rettet op på, og der er selvfølgelig nogle løbende diskussioner om, hvordan man strukturerer arbejdet. Men man skal også huske på, at Jens jo var udsat for, at Odense Kommune sparede en million, og samtidig tog staten en million til Den Blå Planet. Så han har også haft til opgave at finde ud af, hvordan man gør det bedst muligt. Det er klart, at det giver altid lidt dønninger på overfladen, men det har ikke noget med denne sag at gøre.

Jens Odgaard Olsson fortsætter som konsulent for bestyrelsen i Odense Zoo i tre måneder. Hvorfor?

- Det har været vigtigt for mig, for som ny formand for bestyrelsen påstår jeg på ingen måde, at jeg er ekspert i Odense Zoo. Jeg har selvfølgelig været her en del gange med børn og børnebørn, men det er ikke det samme, som at jeg er inde i de arbejdsformer, der er i det. Der er også en del omkring myndighedsorienteringen på lån, når vi for nylig har overtaget Skovbakken, og en række projekter, vi har liggende, som vi har brug for Jens' hjælp til.

Hvad er det for en profil, I søger til jobbet som ny direktør for Odense Zoo?

- I går aftes aftalte jeg med bestyrelsen, at vi giver os god tid til at finde den rigtige profil. Vi har en erfaren person til posten nu, afdelingschef for dyre- og driftsafdelingen, Nina Collatz Christensen, som kender Zoo og arbejdsgangen, og vi har en overgangsperiode med den nuværende direktør. Odense Zoo er jo en vigtig institution - det er Fyns største attraktion, og den er en vigtig del af turismestrategien for Fyn og Odense. Derfor vil vi gerne finde den rigtige profil så ordentligt som muligt, og jeg vil gerne drøfte det med min bestyrelse, inden jeg går ud og fortæller nærmere om det.