Søndersø: Ild i en kompressor i et redskabsrum fik tirsdag eftermiddag eternitpladerne på redskabsrummet til at knalde og brage så meget, at ejeren af huset i Søndersø blev opmærksom på, at noget var galt.

Da han åbnede døren til redskabsrummet, så han, at der var ild i en kompressor, som han lige havde brugt. Han skyndte sig at lukke døren og ringe efter brandvæsenet, der rykkede ud kort før 15.30 tirsdag eftermiddag.

- Så han gjorde alt det rigtige, siger indsatsleder i Beredskab Fyn Mads Buse, efter at brandbilerne igen er vendt tilbage til stationen.

Ud over kompressoren var der også ild i de træplader, som skuret er beklædt med.

Brandfolkene fik hurtigt styr på situationen, og ilden nåede ikke at brede sig ud over redskabsrummet.