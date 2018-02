Folketinget har skærpet straffen for at true vidner, så en trussel fremover koster fire måneder mod nu tre.

Forbrydere skal straffes hårdere for at true vidner. Derfor hævede Folketinget tirsdag straffen for vidnetrusler med en tredjedel. En trussel, som nu koster 3 måneders fængsel, giver fremover fire måneders fængsel.

Strafferammen for trusler mod vidner vil fortsat være op til otte års fængsel.

Ved tredjebehandlingen vedtog Folketinget lovforslag L91 fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

- Vores retssamfund kan slet ikke fungere, hvis ikke vidner tør stille sig op i en retssal og fortælle om de ulovligheder, de har været vidne til, siger Søren Pape Poulsen i en skriftlig kommentar.

- Vi skal ikke acceptere, når for eksempel kriminelle bandemedlemmer forsøger at true vidner til tavshed. Derfor skærper vi straffen for at true vidner.

Strafskærpelsen hænger sammen med justitsministerens vidnepakke fra november. Pakken rummer 10 initiativer om bedre vejledning og vidnebeskyttelse. Den sikrer, at bandemedlemmer kan nægtes adgang til retssalen.

Søren Pape Poulsen fremsætter snart et lovforslag om de dele af Vidnepakken, der kræver lovændringer.

Det gælder tidlig indsats om navne- og adressebeskyttelse, bedre vidnebeskyttelse af fængselsbetjente, øget brug af videolink og at bestemte personer eller grupper kan nægtes adgang til retssalen.

Lovændringen om skærpet straf for trusler mod vidner ventes at træde i kraft 2. marts 2018.