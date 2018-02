Chelsea-træner Antonio Conte mener ikke, han får sine transferønsker opfyldt. Han så gerne, at ledelsen gjorde mere for at hente de rigtige spillere.

Når Antonio Conte tirsdag tager imod Barcelona på Stamford Bridge i Champions Leagues ottendedelsfinale, er det ikke med et Chelsea-hold, han selv føler, han har været med til at forme i forhold til spillerhandler.

Træneren savner nemlig indflydelse på køb og salg af spillere.

- Jeg tror, at jeg er lidt af en katastrofe i forhold til at overtale klubben til at købe spillere.

- Jeg må snakke mere med managere, der er rigtig gode til at overtale deres klubber til at bruge penge og købe topspillere, har Chelsea-træneren for nylig sagt til nyhedsbureauet AFP.

Om italieneren skal have sig en snak med Ernesto Valverde, når Barcelona-træneren sammen med det spanske mandskab kommer til London, skal være usagt.

Men Barcelona-træneren har i hvert fald haft anderledes held til at overtale klubbens ledelse til at investere i nye spillere.

To gange har spanieren brudt den catalanske storklubs transferrekord. Først ved at hente den 20-årige Ousmane Dembélé, og dernæst hentede han Liverpool-stjernen Philippe Coutinho i januars transfervindue.

Siden Conte kom til Chelsea i 2016, har klubben brugt omkring 2,9 milliarder kroner på nye spillere, så det er ikke fordi, at klubben ikke bruger penge.

Men Antonio Conte er cheftræner for Chelsea - ikke manager. Det betyder, at Conte ikke har lige så stor indflydelse på klubbens spillerhandler som managere i andre klubber.

I stedet er det ledelsen i Chelsea, der bestemmer, hvem klubben skal købe af spillere, hvor især Chelsea-ejer Roman Abramovich og Marina Granovskaia, der er Abramovichs rådgiver gennem mange år og medlem af Chelseas ledelse, der beslutter, hvilke spillere der skal ind og ud af klubben.

Conte kan kun komme med anbefalinger til, hvilke spillere der skal hentes til klubben. Det er han utilfreds med, og det er ikke første gang, at træneren kritiserer Chelseas transferstrategi.

I januars transfervindue luftede han også sine bekymringer over ledelsens manglende vilje til at købe ind.

- Klubben tager beslutningerne i transfervinduet. Som jeg har sagt tidligere, så er min opgave at forbedre holdet, men i forhold til transfermarkedet tager klubben beslutningen om hver eneste spiller.

- Jeg sigter ikke særligt højt med mine ønsker, men jeg får sjældent de spillere, jeg beder om. Jeg ender altid i klubber, der kører med en spareplan, sagde han i januar ifølge den engelske avis The Telegraph.

Chelsea og Barcelona har mødt hinanden ti gange i Champions League-regi siden 2005.

De to klubber tørner sammen tirsdag 20.45 i den første af to kampe.