Her er det formentligt kommet til en diskussion om betalingen på 153 kroner, som endte med, at den 58-årige taxachauffør blev udsat for overfald og frarøvet sin mobiltelefon, sygesikringskort og kørekort. Begge knæ er ud over slagene på kroppen og i ansigtet forslåede, så derfor har han formentligt ligget ned ved siden af sin hyrevogn, gætter han på.

Avisen har besøgt og talt med chaufføren, som ikke ønsker at stå frem. Han bekræfter stort set det hændelsesforløb, som også fremgår af den offentligt tilgængelige døgnrapport på Fyns Politis hjemmeside, nemlig at han samlede to personer med udenlandsk baggrund op på Mageløs i Odenses centrum for at køre dem til bunden af Floravænget i Sanderum.

Men helt konkret hvad der skete ved han ikke, for efter at have tabt sine briller og samlet dem op fra bunden af bilen husker han ikke ret meget.

Sådan er situationen for en 58-årig taxachauffør fra selskabet 4x27, efter at han tidligt søndag morgen blev udsat for røveri i sin bil og efterfølgende spark, slået og formentligt snittet med en kniv.

Det er lovpligtigt, at alle taxaer i Danmark er udstyret med videokamera, og det gælder også 4x27s hyrevogne. Derfor er det nu op til politiet at gennemse videoen med henblik på at få fat i de formodede gerningsmænd til overfaldet, og kaste mere lys på episoden.

Han erindrer ikke detaljer fra turen og overfaldet, men kun at han kørte hjem til sin bopæl, stillede bilen på parkeringspladsen, og derfra vaklede hjem. En politimand, som søndag var på gerningsstedet i Floravænget, skulle have fundet en klud med mandens blod på.

Taxachauffør er med jævne mellemrum udsat for overfald og røveri. For en måned siden nægtede en 42-årig mand fra Odense at betale for en taxatur fra et værtshus i midtbyen til McDonald's på Sivmosevænget i Hjallese. Taxachaufføren blev i stedet for betaling slået med en knytnæve.

Kort før jul blev en chauffør i Helsingør udsat for overfald, hvor han fik bidt halvdelen i næsen af og et stykke kød i tindingen, og i Vollsmose har chauffører fra både Odense Mini Taxi og Taxa Fyn været udsat for røverier.

Brancheforeningen Dansk Taxi Råd har tidligere lavet en undersøgelse blandt sine medlemmer, som viser, at tre ud af 10 chauffører oplever, at det er blevet mere usikkert at køre taxa de seneste år.

Hver anden af de 154 adspurgte chauffører svarede, at de har følt sig truet af en kunde under en taxatur, mens lidt under hver tredje har været udsat for overfald eller vold. Undersøgelsen blev lavet, efter at det i 2012 blev lovpligtigt at have videoovervågning i taxaerne.