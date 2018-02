Kerte: "Dr. Hansens plastik-klinik" er titlen på årets dilettantforestilling i Kerte Forsamlingshus. Som altid er det Kerte Ny Amatør Scene, som indtager de skrå brædder på den i øvrigt nye scene i forsamlingshuset.

Kerteboerne og andre med hang til et godt grin får to chancer for at se skuespillerne folde sig ud i farcen, der har Margit Jensen som ophavskvinde.

Generalprøven foregår fredag 16. marts klokken 19. I pausen serveres hjemmebagte boller og lagkage til en pris af 75 kroner pr. snude. Så billigt slipper man ikke til næste aftens festforestilling, hvor prisen er 195 kroner. Til gengæld får man også en to retters menu med efterfølgende kaffe, dans og natmad.

- Det hele forventes at slutte omkring klokken 1, men skulle stemningen være til en ekstra time, så er der taget højde for det, fortæller Lars Klint fra Støtteforeningen for Kerte Forsamlingshus.

Billetbestilling til Lars Klint på tlf. 60 85 24 60 eller pr. mail, lars.klint@mail123.dk. /EXP