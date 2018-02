Haarby: Menneskerettighederne er emnet for en øm, underholdende og fantasifuld teaterforestilling for børn på Haarby Bibliotek lørdag 10. marts klokken 10, skriver biblioteket i en pressemeddelelse.

Forestillingen udspiller sig i et nonverbalt, vittigt og opfindsomt teaterunivers, hvor komiske og alvorlige situationer folder sig ud i tæt samspil med musikken og digitale illustrationer.

- To Be er en forestilling fuld af håb alles ret til et værdigt liv. Forestillingen henvender sig til børn fra 6 til 12 år og hele familien, fortæller biblioteket.

Efterfølgende kan alle deltage i en workshop, hvor teateret og publikum sammen skal lave figurer og snakke menneskerettigheder. Teateret fortæller kort om menneskerettighederne og om, hvordan de har arbejdet med dem - og samtaler med publikum om emnet. Hele arrangementet varer to timer, teaterforestillingen varer 35 min. Det er helt ok blot at se forestillingen.

Gratisbilletter skal bestilles på assensbib.dk.