- Jeg har været nødt til at sige op af personlige årsager. Det er skide ærgerligt, for jeg holder rigtig meget af Ærø, men det går bare ikke, siger Torben Rolighed og tilføjer, at han og hustruen nu har planer om at flytte hjem til deres hus i Løgstør.

Ærø: - Jeg er meget ked af det overfor kommunen. Jeg kan ikke være det bekendt, for jeg havde lovet dem, at jeg nok skulle klare det. Så er det ærgrer mig virkelig, at jeg må sige op.

Kirsten Johansen, der er direktør for teknisk afdeling i Ærø Kommune, ærgrer sig over, at Torben Rolighed har sagt op.

- Det er absolut ikke en ønskesituation, men han ville tilbage til Jylland og stopper den 28. februar. Vi har aftalt med Anders Nilson, at han tager over, og vi har lavet en kontrakt med ham som løber frem til 1. december 2019, fortæller Kirsten Johansen.

I har haft stillingen slået op to gange, og du har tidligere sagt, at Anders Nilson ikke var den rette til jobbet. Hvorfor er han det så nu?

- Jamen, man kan sige, at det her er "change of plans". De to kan noget forskelligt, og nu da Torben har sagt op, har vi valgt at ansætte Anders i stedet.

Der er forskel på at drive en og to campingpladser. Hvordan ser Anders Nilsons jobskrivelse nu ud?

- Anders skal tage over fra Torben. Det vil sige, at han skal sætte et hold og sørge for, at begge pladser bliver passet, siger hun.

Anders Nilson er glad for at vende tilbage til jobbet, og får nu travlt med at gøre pladserne klar.

- Jeg skal mødes med Torben på fredag (den 23. februar, red.) for at få en overlevering. Og så skal jeg ellers bare i gang, siger han.