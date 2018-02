Fodbold: B1909 får tilgang af angriberen Esben Krag Harding, der kommer til klubben fra naboerne ØB. Nærmest et hop hen over Ejbygade.

B1909 har nu sagt farvel til den målfarlige Mathias Munk, der i hvert fald i Fynsserien og Danmarksserien har banket mange mål ind og nu prøver sine evner i oprykningsspillet i 2. division hos en anden B1909-nabo Marienlyst.

24-årige Krag har spillet ungdomsfodbold i Nørre Aaby, inden et kort ophold i aarhusianske Skovbakken blev afløst af Fynsserie- og Serie 1-bold på Arkonavej, hvor ØB - Østre Boldklub - befinder sig. ØB ligger før foråret med i toppen af Serie 1.

Esben Krag er en stor og stærk angriber, der med sine 198 cm og 96 kilo fylder godt i modstandernes felt. Han vil uden tvivl tilføre Thorhøjs tropper nogle muligheder, som vi ikke har haft længe.

- Jeg valgte nierne, fordi jeg på nuværende tidspunkt i min fodboldudvikling følte, at jeg trængte til nye og større udfordringer, og jeg har altid haft et ønske om som minimum at prøve mig af i Danmarksserien. Desuden føler jeg, at spillestilen passer godt til mit eget spil, hvormed jeg kan få iscenesat mine egne evner på bedst mulige måde. Jeg har også stor tiltro til at trænerteamet kan udvikle mine kompetencer yderligere, så de kan bruges på bedst mulig måde i den kommende halvsæson. Som en ekstra bonus har jeg også en far, der fulgte klubben tæt i sin barndom og også selv prøvede kræfter med førsteholdet i slut 1980'erne, så der er måske også lidt med at følge i hans fodspor, udtaler Esben Krag.

- Jeg håber t kunne bringe et ekstra fysisk element til træner Thomas Thorhøjs tropper, fordi jeg med min størrelse er lidt af mundfuld for de fleste forsvarsspillere, og jeg mener da selv at være ganske habil på kuglen og har en fornuftig fart. Når man tager min størrelse i betragtning. Jeg håber naturligvis på at kunne tage mit målsnit på 18 mål i 12 kampe for ØB i efteråret med til nierne. Dog forventer jeg naturligvis også, at skiftet til Danmarksserien ikke bliver nemt, men hvis jeg blot kan tage en tredjedel af de mål med til foråret og samtidig skabe plads til mine medspillere, så kommer det forhåbentlig til at ændre resultaterne til vores fordel, siger angriberen til B1909.dk.

Det var tydeligt lørdagens træningskamp i Dalum, at B1909 har brug for nogle uger til at genfinde slagkraften fra efteråret. B1909 tabte 0-5 til 2. divisionsnaboen.

Allerede torsdag aften klokken 18.45 spiller B1909 en ny træningskamp, når netop Oure FA-talenterne kommer til Vollsmose til en test på kunstgræsbanen.