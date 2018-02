Da den nu meget omtalte Paposhvili-dom havnede på bordet i Udlændinge- og Integrationsministeriet, blev sager om alvorligt syge udlændinge delt i to bunker.

Det siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) på et samråd om dommen, som handler om, at alvorligt syge udlændinge har fået afslag på humanitært ophold - muligvis fejlagtigt.

- Den forkerte fortolkning af dommen førte til, at sagerne blev delt op i to bunker.