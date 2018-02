Debat: Skal vi handle i Kerteminde i fremtiden?

Hvis det står til Søren Bech Sørensen Kerteminde, er svaret et klart ja. Ifølge en artikel i Stiftstidende har han både en plan og økonomiske midler til at etablere en ny handelsplads med forskellige detailbutikker ved Nordre Ringvej i Kerteminde.

For byrådets politikere må det være et kærkomment ønske at behandle positivt. Ved det nyligt afholdte kommunalvalg blev der fra flere sider lovet en erhvervsvenlig politik, der skulle tiltrække nye virksomheder og skabe flere arbejspladser. Samtidig vil den gamle bymidte kunne aflastes for stadigt voksende biltrafik, varetransport og kunders behov for bedre parkerings plads.

Hvis Kerteminde endnu i nogle år vil have status som handelsby, skal noget ske.

Flere og flere af de butikker, vi kender og holder af, står over for vanskelige udfordringer med generations-og ejerskifte. Det er ikke tilstrækkeligt for de nuværende forretninger at basere deres afsætning på en stadig svindende gruppe af ældre kunder. Derfor vil vi opleve, at gammelbyen Kerteminde vil ændre karakter på samme måde, som det sker for byer over hele Europa. Andre varer og ydelser finder vej gennem en kulturel forandring og tilpasning. I bedste fald til glæde for dem der ønsker at værne om Kertemindes særpræg.

Mere og mere handel forsvinder fortsat til Odense, og handel gennem internettet kender ingen grænser.

Om bare ti år vil omkring halvdelen af de såkaldte handelsbyer i Danmark dø ud. Sådan lyder det bedste scenarie i en kortlægning, lavet af Institut for Centerplanlægning (ICP) der rådgiver myndigheder og private aktører om detailhandel ifølge Berlingske Business.

På Fyn påpeger rapporten, at det kun vil være Odense og Svendborg, der er i besiddelse af et bredt butiksliv.