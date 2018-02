Faaborg: Visens Venner mødes igen tirsdag 27. februar kl. 19.30 i Magasingården. Foråret er nært forestående, og koret Optimisterne kommer denne aften for at hjælpe det lidt på vej, skriver Visens Venner i en pressemeddelelse.

I Brobyværk var der for lidt over 25 år siden en musikskole, der var berømt på hele Fyn. Et sangkor med en rigtig dirigent var der også. Koret mistede desværre sin dirigent. Ingen søgte stillingen, og koret stoppede. Heldigvis var der en 5-6 kvinder, der holdt så meget af at synge, at de besluttede at starte selv. De fik husly hos Røde Kors i Nr. Broby. Inden længe fandt de en pianist ved navn Axel Thingberg.

Koret har nu bestået i mange år, og nogle stykker har været med helt fra begyndelsen. Tilknytningen til Røde Kors stoppede, og nu er koret selvstændigt. En gang om ugen øves der i Åløkkeparken i Brobyværk.

Optimisterne synger kun på dansk. Ved denne aften er Grete Kjeldsen og Lis Østergård viseværter, og Mette Stig Nielsen sidder ved keyboardet. /EXP