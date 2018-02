OL-bronzevinderen Alexander Krushelnitsky fra Rusland benægter, at han skulle have taget et ulovligt stof.

Det siger han ifølge Reuters, selv om både A- og B-prøve fra en dopingtest viste for store mængder af den præstationsfremmende hjertemedicin meldonium, da curlingspilleren vandt sin bronzemedalje i mixed curling med en sejr over Norge.

Det skriver flere internationale nyhedsbureauer.

- Jeg kan sige helt ærligt, at jeg i løbet af min sportskarriere aldrig har brugt forbudte stoffer eller uærlige metoder. Jeg tager skarpt afstand fra at benytte doping, siger han i en meddelelse fra Ruslands curlingforbund ifølge dpa.

Krushelnitsky siger, at han er chokeret over sagen.

- Det er et stort slag for mig, for mit ry og for min karriere, siger han.

Ruslands sportsminister, Pavel Kolobkov, har fuld tillid til curlingspilleren.

- Han har ikke med vilje benyttet sig af noget præstationsfremmende middel, for det ville være tåbeligt. Curling er jo ikke en sport, hvor man benytter sig af doping.

- Ingen skyder skylder på nogen, men faktum er, at han er testet positiv. Nu må vi finde ud af, hvordan stoffet er kommet ind i hans krop, siger sportsministeren ifølge AFP.

Ruslands Olympiske Komité (ROC) bekræftede tidligere tirsdag, at Alexander Krushelnitskys B-prøve også var positiv.

Den Internationale Sportsdomstol (CAS) gik mandag ind i sagen.