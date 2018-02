Ryslinge/Ringe: Om det er samme gerningsmand, der er på spil i begge byer, er ikke til at sige. Men ikke desto mindre har to boligområder i henholdsvis Ryslinge og Ringe de seneste dage været ramt af en stribe indbrud. Og flere af stederne har tyven skaffet sig adgang ved at bryde et vindue eller en havedør op - formentlig med et koben.

I Ullemoseparken i Ryslinge har der tre gange på to dage været indbrud, og i flere tilfælde er der blevet stjålet kontanter, smykker og porcelænsfigurer.

I Lundsager i Ringe har der inden for samme døgn været to indbrud. Begge steder er tyven kommet ind ved at bryde en havedør op. I det ene af husene var udbyttet euro, og det andet sted stak tyven af med et guldlommeur, en ipad, en bærbar computer, kontanter og smykker.

- Man må gerne holde øjne og ører åbne og henvende sig til politiet, hvis man ser noget, lyder det fra Anders Lundegaard fra Fyns Politi.