Vinskole

Når sandt skal siges, har vi prøvet til flere gange og er mislykkedes hver gang. Rødvinene fra prins Henrik og dronning Margrethes slot ved Cahors, Cayx, er udfordrende for de fleste ganer, og undertegnede vinskribenter er ingen undtagelse. Malbec-druen får lov at bidrage med rigelige mængder garvesyre - tannin - og det har ikke været en udelt fornøjelse at få en ung Cayx-vin i munden.Men i 2007 kom ønologen Alexandre Gélis til slottet for sammen med prinsen at forbedre slottets vine, og der er siden faldet en del roser af til resultaterne af samarbejdet. Slottets største rødvine er som unge stadig velegnede til at demonstrere, hvordan en vin med kraftige tanniner føles i munden, men der er vitterligt ændret i stilen på Cayx.Da vi for syv år siden smagte Cuvée Majesté, der blev fremstillet i anledning af dronningens 70-års-fødselsdag - det var årgang 2009 - måtte vi konstatere, at vi nok skulle have fulgt prinsens råd om at give vinen et døgn (!) på karaffel.Nu har vi prøvet den "mindre" vin, Le Malbec du Prince, i årgang 2016, og den smager, som kommer den fra et helt andet sted. "Surprisingly silky" står der på bagetiketten, og for en gangs skyld passer vinlyrikken på etiketten.Hvis du er i tvivl om, hvad det er for noget det der med tanniner (som på dansk også kaldes garvesyre), så læs med her - og prøv eventuelt selv en af de flasker vi har smagt. God fornøjelse!