Integration. Foreningsliv skal afspejle mangfoldigheden

Jeg ser, vi har en stor udfordring i henhold til de forskellige foreninger, som er i Vollsmose: De lukker sig om sig selv. Og er dermed ikke med til at byde ind på mangfoldigheden.

Nationalitet og religiøsitet får frit spil, og dermed får det en stor betydning for vores forebyggende arbejde med vores unge i Vollsmose. Det har en stor betydning, hvilken foreningstilknytning man vælger.

Som eksempel er der ikke meget integration i kun at spille fodbold med sin egen etniske gruppe. Styrken ved at dyrke idræt sammen med andre er netværksdannelse, kammeratskab og sociale relationer. Det er begrænset, hvilke positive integrationsrelationer der kan opnås, når man kun dyrker sport eller samles i egne lukkede, etniske kredse.

Det at få et job er ubetinget den bedste vej til at blive integreret. Nummer to er at være aktiv i foreningslivet og derigennem få et værdifuldt netværk og gode sociale relationer med andre end kun i sin egen etniske gruppering. Hvis man vel at mærke melder sig ind i en forening, hvor samfundets mangfoldighed afspejles.

At få et job sker meget ofte gennem sociale netværk og kolleger på arbejdspladsen: "Jeg kender Muhammed, han er god nok". Arbejdsformidling sker meget ofte gennem sociale netværk, arbejdsgiveren rekrutterer gennem sine medarbejdere via medarbejdernes personlige netværk.

Derfor er det så værdifuldt, at vores foreningsliv afspejler mangfoldigheden i det danske samfund og ikke er opdelt efter etnisk tilhørsforhold.