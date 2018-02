Debat

Det er godt nok lidt træls, når den kommune, man er bosiddende i, gang på gang kommer i de landsdækkende mediers søgelys.

Vi oplever det nu igen, og emnet er som mange gange før beskæftigelsesproblematikken for indvandrere. Fokus er denne gang rettet mod de kvindelige indvandrere. Det har ellers ikke skortet på forslag om ghettoproblemerne: Riv hele Vollsmose ned, byg nyt i anden byggestil, fordel familierne over hele byen og meget andet.

Men er det ikke snart på tide, at man ser problemet, som det vitterlig er, nemlig at en stor del af disse kvinder ikke er arbejdsegnede til det danske samfund. Den omtalte gruppe i Odense Kommune taler ikke dansk, selvom de har boet og fået økonomisk underhold i mange år. De er fastlåst i medbragte traditioner, hvor mandens krav er bindende, selv i forhold til dansk lovgivning. Et eventuelt dresscode-krav i en dansk virksomhed kan ikke efterleves. De store skjulende gevandter skal benyttes.

Uagtet, hvilke tiltag der bliver iværksat, må vi se i øjnene, at vi her har med en gruppe at gøre, der ikke kan integreres i samfundet, uanset hvilke tiltag/ konsekvenser politikerne kan finde på at fremkomme med.

Lad os i stedet se på børnene fra disse familier. Sæt dem i danske institutioner allerede fra to-års-alderen og dette daglig fra kl. syv til kl. 16, hvor indlæringsemnerne bør være dansk sprog, dansk kultur, demokrati, ligestilling mellem kønnene, således vil de kunne blive rustet til en folkeskoleuddannelse uden manglende sprogkundskaber.

Et sådant tiltag vil være en mindre økonomisk byrde for samfundet end nedbrydning af boliger, nybyggeri eller blot flytte problemerne rundt i samfundet. De berørte familier skal selvfølgelig også bidrage økonomisk og da i en størrelsesorden, der svarer til børnenes fravær fra familien.