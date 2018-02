Det er en skandale, at man stadig har en kæmpestor gruppe af borgere i vores land, der selv vælger at indrette deres liv på at leve af overførselsindkomst.

En indkomst, der baseres på, at andre borgere i landet går på arbejde og dermed bidrager til fælleskassen, der har til formål at sikre vores velfærdssamfund.

Nu nærmer vi os snart et nyt valg, så får problemerne endnu en gang i mediemøllen. Valgte politikere proklamerer, at det er trist, og det skal der gøres noget ved, og en enkelt flytter et par dage ud i et særligt ramt område, Vollsmose, under mediedækning.

Det er jo ikke noget nyt fænomen, at nogle snylter på fælleskassen - senest en borger i Vollsmose, der har haft arbejde ca. et år ud af de seneste 19 år uden at lære dansk.

Venstrefløjen har endnu engang i en valgperiode haft så travlt med at stille krav om at plyndre hårdt arbejdende danskere med skatter og afgifter. Fremfor sammen med højrefløjen at gøre noget ved, at borgere indretter livet på bekostning af andre, bl.a. dem har virkelig har brug for hjælp.

Det er en skandale, både at det kan lade sig gøre, og politikerne ikke for længst har løst det.