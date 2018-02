Indvandrerkvinder: Somaliske kvinder - man bli'r så træt ...

Debat

Så kører vi igen. Alle er så forundrede og forargede over, at der findes somaliske kvinder, som har været på kontanthjælp i 19 år. Og igen individualiseres problemet med arbejdsløshed og manglende integration. Det er de somaliske kvinders skyld, og yderligere sanktion, straf og fattigdom er svaret - selv fra en SF-rådmand.

Man bliver så træt. Alle kører på automatpilot. Ingen tænker sig om. For hvorfor er disse somaliske kvinder på kontanthjælp efter 19 år? Hvem har opgivet dem og parkeret dem der? Hvem har ikke i 19 år forsøgt at få dem i uddannelse eller ud på arbejdsmarkedet? Hvem har i virkeligheden svigtet?

Det har Odense Kommune. Det har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Det har de folk, der skulle arbejde med integration. Og hvem er ofret her? Det er de somaliske kvinder, som i 19 år ikke har fået en chance for at bidrage til det samfund, de er en del af. Og så snakker man oven i købet nu igen om, at de skal sanktioneres, tvinges og trækkes i kontanthjælp. Man bliver så træt. De her kvinder har jo ikke brug for sanktioner. De har brug for hjælp. De har brug for et tilbud, der kan få dem ud. I uddannelse eller arbejde. De har ikke brug for sanktioner og straf. De har brug for hjælp. Og vi skylder dem - efter 19 års forsømmelse - at få fingeren ud og etablere de tilbud, der kan hjælpe de her kvinder tilbage til livet og ud i samfundet sammen med os andre.