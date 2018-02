Onsdagsord: Når man bliver lukket ind i en ny verden af viden - en amatør i ingeniørland

Af: Chefkonsulent Louise Bjerre

onsdagsord

Klumme: Kompleksiteten i et byudviklingsprojekt som Kanalbyen gør, at man konstant befinder sig på en stejl læringskurve, men det gælder jo nok for alle fagområder, der beskæftiger sig med udvikling. I hvert fald kunne min klumme-kollega Maria lære mig noget om, hvad en Company Manager er - tak for det. Indblikket i den verden fik mig til at tænke på, hvor tit jeg bliver mindet om, hvor lidt jeg i virkeligheden ved. “ jeg håber, at jeg med tiden lærer at slynge selvsikkert om mig med begreber som pilotering og funderingsløsninger. Indtil da sørger jeg bare for at imponere dem, der er dårligere til ingeniørsk, end jeg er.

Byggemøde - helt ny verden

På vores kontor er vores kompetencer også forskellige. Ligesom vores uddannelsesmæssige baggrunde er vidt forskellige. Når man arbejder i et byudviklingsprojekt med min faglige baggrund, som er en kandidat i humanistisk informatik og det meste af livet har beskæftiget sig med kommunikation og formidling i kulturregi, kan et byggemøde være en helt ny verden af begreber, der åbner sig. Man er på usikker grund - og i konstant fare for at dumme sig gevaldigt med et pludseligt opstået sort hul af begreber og emner, man aldrig har anet eksisterede. Det ved jeg nu, hvor jeg en del af min stillingsbeskrivelse er at deltage i vores byggemøder og forskellige styregrupper.

Lav profil

Da jeg i sin tid begyndte min karriere i Kolding Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning kan jeg huske, at jeg på en af mine første arbejdsdage gik ind til min chef og påpegede, at han havde skrevet forkert i en sagsfremstilling, hvor han argumenterede for, at vi skulle tiltrække attraktive skatteborgere. Jeg kunne ikke være mere stolt af mig selv, fordi jeg allerede i løbet af mine allerførste arbejdsdage havde sparet ham for den pinlige oplevelse, det ville være, at sende en argumentation til byrådet om, at vi skulle tiltrække smukke mennesker... Jeg glemmer aldrig, hvor pinligt det var - for mig. Derfor holder jeg meget lav profil for tiden. Men jeg lærer en hel masse. Fx hvad et trestrenget kloaksystem er. Og hvad det vil sige at forskalle og afforskalle.

"Ingeniørsk"